ريال مدريد يتحرك نحو هالاند حال تمديد عقد مبابي مع باريس

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن ريال مدريد يعطي الأولوية للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، حال تمديد النجم الفرنسي كيليان مبابي تعاقده مع فريق الحالي باريس سان جيرمان.

وأعلن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، أمس الأحد، عودة مبابي لتدريبات الفريق، بعد فترة من الشد والجذب، بسبب قرار اللاعب عدم تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل، وكذلك رفضه الرحيل هذا الصيف.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإنه إذا حدث وجدد مبابي تعاقده للمرة الثانية مع باريس، فإن ريال مدريد سيفكر وقتها في إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، والعمل على ضم مهاجم آخر، مع إعطاء الأولوية للنرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي.

ومع ذلك، يرى ريال مدريد أنه من غير المرجح أن يجدد مبابي عقده مع سان جيرمان، لكن هذا لا يخفي أن الميرنجي سئم من هذا الملف، ويفكر في غلقه نهائيًا إذا جدد (كيليان) عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد مقتنع بأن مبابي ليس لديه النية لتجديد عقده مع باريس، ويراهن على ضم اللاعب دون مقابل صيف 2024.