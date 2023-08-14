زيلينسكي يزور القوات الأوكرانية قرب خط الجبهة في باخموت

زار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي العديد من الوحدات المتمركزة شمال مدينة باخموت التي تحتلها روسيا.



وقال زيلينسكي: "أشكركم لدفاعكم عن أرواح شعبنا"، وذلك في مقطع فيديو نشر اليوم الإثنين، وتم تصويره في مركز استقبال للجنود المصابين الذين يقاتلون على الجبهة.



ثم قدم زيلينسكي جوائز للجنود، كما كان برفقة رئيس مكتبه أندرية يرماك والبريجادير جنرال ارتيم بوجومولوف.



وكانت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع قد قالت في وقت سابق إن القوات الأوكرانية تحرز تقدما في استعادة أراض بالقرب من باخموت التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا.



وأشارت ماليار، في بيان اليوم الإثنين، إلى أنه تم تحرير ما مجموعه ثلاثة كيلومترات مربعة الأسبوع الماضي.



وأضافت أن القوات الأوكرانية استعادت ما مجموعه 40 كيلومترا مربعا حول باخموت منذ بدء هجومها المضاد قبل أكثر من 10 أسابيع.



وتم الاستيلاء على المدينة الصغيرة في منطقة دونيتسك من قبل مجموعة مرتزقة فاجنر وجنود الجيش الروسي في مايو.



واختفى معظم سكان باخموت البالغ عددهم قبل الحرب نحو 70 ألف نسمة وتحولت المدينة إلى خراب.



وتقاتل قوات كييف لاختراق الطبقات الصلبة للدفاعات الروسية على الجبهتين الشرقية والجنوبية لكنها كثيرا ما تعلن عن تحقيق مكاسب صغيرة.



وقالت ماليار، إنه بالإضافة إلى ذلك، هناك "قتال عنيف للغاية" في منطقتي خاركيف ولوهانسك وقرب كوبيانسك وليمان.