البرهان: نقف مع خيارات الشعب السوداني وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية

قال قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يريد أن يقيم على أنقاض البلاد وشعبها وقواتها المسلحة مملكته الخاصة، تحت زيف شعارات استعادة الديمقراطية والحكم المدني.

وأضاف خلال كلمة له، صباح الاثنين: «تلك الشعارات التي عاش زيفها شعبنا بأكمله، على مدار الشهور الماضية؛ نهبًا للممتلكات، وقتلًا وتنكيلًا بالأنفس بلا تمييز، واغتصابًا للحرايا، وارتكابًا لكل جريمة يمكن أن يتصورها عقل أو تخطر على البال».

وتساءل: «كيف يمكن أن تأتي الديمقراطية بارتكاب جرائم الحرب في: الخرطوم، وجنينة، وكتم، وطويلة، وصليعة، وكاس، وكل شبر وطأته أقدام المتمردين منذ التمرد المشئوم؟».

وعاهد الشعب السوداني بأن «القوات المسلحة ستظل قوات محترفة؛ تقف مع خيارات الشعب وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات، دولة الحرية والسلام والعدالة التي يحلم به الشباب».

وأشار إلى العزم على الوصول إلى توافق؛ تتفادى فيه الأطراف كل تجاوزات وأخطاء ما قبل 15 أبريل، حتى الوصول إلى صيغة سياسية ومحكمة وعادلة ومقبولة للشعب السوداني.

وأكمل: «حتى تصل البلاد إلى محطة الانتخابات، ويختارون من يحكمهم بجدارة واستحقاق، حينها ستجدون القوات المسلحة إلى جانبكم، تستمر في أداء واجبها المقدس الوطني في حماية الأرض، مواصلة مع مسيرة التطوير والتحديث، جيش موحد خال من أي تشوهات تهدد الأمن السوداني مستقبلًا».