معتز خفاجى يكشف تفاصيل قضية الاستقامة وسبب حكمه على المتهمين بالبراءة

قال المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن قضية مسجد "الاستقامة"، من القضايا الهامة والكبرى ففيها 11 قتيلًا و 250 مصابًا بالإضافة للسيارات والمحلات التي تم تحطيمها.

وأضاف "خفاجى"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القضية نظرت في المحكمة وأخذت أحكامًا كبيرة، مشيرًا إلى أنه عندما سأل عن التحريات والأمن الوطني والشهود من الطرفين، وجد الدليل لم يكن كافيًا حتى يحكم في القضية.

وتابع، أنه عندما سأل عن مصدر التحريات لأنه لم يكن هناك أشياء يستند عليها كدليل مادي من تصويرهم بقلب الحدث، أو أدلة فنية من بصمات أوأسلحة، موضحًا أنه عندما سأل عن التحريات قيل له مصادر سرية، ومن حقه ألايفصح عن مصدره لأنه من الممكن أن يكون من داخل الجماعة نفسها ولهذا أعطى المتهمين براءة كلهم لأنه لا يذبح الناس.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .