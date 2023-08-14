الهجمات الروسية تتجدد على مدينة أوديسا الأوكرانية

شنت روسيا مجددا هجمات على منطقة أوديسا بجنوبي أوكرانيا على البحر الأسود باستخدام الصواريخ والمسيرات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وفقا لما أعلنه سلاح الجو الأوكراني.

ونقلت بوابة "يوكرانيسكا برافدا" الإخبارية الأوكراينة في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين عن القوات الجوية والإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في المنطقة وفوق المدينة الساحلية التي تحمل نفس الاسم. وتم الإبلاغ عن عدة انفجارات في أوديسا.

وتشن روسيا حربا شاملة ضد جارتها أوكرانيا منذ أكثر من 17 شهرا. وبعد أن أعلنت روسيا في يوليو الماضي تعليق مشاركتها في اتفاقية لشحن الحبوب الأوكرانية، قامت موسكو باستهداف موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود حول أوديسا بشكل كبير.

ومنذ ذلك الحين، تعرضت مرافق الميناء والمدينة نفسها للقصف عدة مرات.