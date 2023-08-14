مسئول في سنغافورة: نحن في حاجة لتدفق المهاجرين لمواجهة تراجع معدل المواليد

قال نائب رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج، إن تراجع معدل المواليد وارتفاع أعداد السكان يتطلب تدفق مستدام ولكن متدرج للعمال المهاجرين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وونج القول اليوم الاثنين "إذا لم نتمكن من إحضار مهاجرين لزيادة عدد السكان، سوف يكون لدينا انخفاض هيكلي، وفي النهاية سيتراجع أعداد السكان، وسوف تنخفض القوة العاملة وستتراجع سنغافورة".

وفي نفس الوقت، أشار وونج إلى أن سنغافورة تتحكم على عدد المهاجرين الذين سوف يتم لهم السماح بالعمل، موضحا أن العدد ليس بلا حدود وليس مبالغا فيه.

ويشار إلى أن سنغافورة، بصفتها اقتصاد صغير ومنفتح، تعتمد على العمال الأجانب للإيفاء باحتياجاتها من العمال.

وعلى الرغم من ذلك، فقد تم تشديد قواعد الهجرة خلال الأعوام الأخيرة حيث تحتاج الحكومة للموازنة بين حماية الوظائف المحلية وضمان أن لديها الموارد الكافية لتلبية مطالب العمال المهاجرين المتزايدين في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.