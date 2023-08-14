سعر صرف الدولار يتجاوز 100 روبل لأول مرة منذ مارس 2022

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أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي ليتجاوز 100 روبل لأول مرة منذ 23 مارس 2022.

ووفقا للبيانات، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بنسبة 0.58٪ ليصل إلى 100.0075 روبل اعتبارا من الساعة 9:08 صباحا بتوقيت موسكو، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 9:20 صباحا بتوقيت موسكو، عزز الدولار من مكاسبه بشكل طفيف عند 100.19 روبل مرتفعا بنسبة 0.76٪.

وعلى نفس الصعيد، ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 0.72٪ ليصل إلى 109.56 روبل، في حين ارتفع سعر صرف اليوان مقابل الروبل بنسبة 0.58٪ ليصل إلى 13.774 روبل.