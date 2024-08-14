لابيد يحذر من كارثة اقتصادية في إسرائيل ويتهم نتنياهو بالكذب



حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، من «كارثة اقتصادية» عقب تخفيض وكالة فيتش لتصنيف الائتماني لإسرائيل أمس الثلاثاء.

وقال لابيد، في منشور له على حسابه في منصة «إكس»: «أريد أن أحذر الإسرائيليين اليوم: ثمة كارثة اقتصادية تلوح في الأفق».

ولفت إلى أن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أصدرا تصريحات أمس، قالا فيها إن «تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو نتيجة للحرب»، معقبًا: «إنها كذبة.. كلاهما يكذبان على الشعب».

ونوه أن «هذا الانهيار الاقتصادي ينطوي على خطر أمني أيضا»، موضحًا أن «الاقتصاد الإسرائيلي هو الذي يدفع النفقات الأمنية».

وأضاف: «وقوع أزمة اقتصادية في إسرائيل سيؤدي إلى حقيقة أنه في اللحظات العصيبة بالنسبة لنا، لن يكون هناك وسيلة لتمويل الاحتياجات الأمنية.. ولا إعادة بناء الجيش.. ولا بناء النظام الضروري ضد الإيرانيين».

وخفضت وكالة فيتش الثلاثاء، التصنيف الائتماني لإسرائيل من «A+» إلى «A»، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.