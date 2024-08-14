إصابة خمسة أشخاص في انقلاب سيارة بترعة بالدقهلية

أصيب خمسة أشخاص في انقلاب سيارة بترعة في الدقهلية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الدفاع المدني والإنقاذ النهري وقوة من مركز شرطة تمى الأمديد.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من الأهالي عن وقوع سيارة في الترعة.

وتبين إصابة كل من: أحمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، 28 سنة، بسحجات في الأنف وألم في البطن، ومحمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، 25 سنة، بسحجات في الوجه وجرح سطحي في الوجه وألم في البطن، وأحلام عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، 36 سنة، بجروح سطحية في الوجه وألم في البطن، وليليا محمد عبد الفتاح، 5 سنوات، بألم في البطن، ووفاء محمود عبد الحميد، 32 سنة، بدون أعراض ظاهرية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى تمى الأمديد لتلقي العلاج اللازم، وعرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.