أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الأهلي أمام إنبي، المُقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري العام.

وقررت لجنة الحكام تعيين أحمد حمدي حكمًا لمباراة الأهلي أمام إنبي، على أن يعاونه محمود أبو الرجال، كمساعد أول، ومحمد محمود لطفي، كمساعد ثانٍ، فيما يكون مبروك نبيل، حكمًا رابعًا.

وسيتواجد على تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وإنبي، المُقرر إقامتها على استاد المقاولون العرب خالد جمال الغندور، ويساعده فيها الحكم محمد الشناوي.

كما قررت لجنة الحكام تعيين الحكم شاهندا مغربي لإدارة مباراة بيراميدز أمام الداخلية، المُقرر إقامتها في التوقيت ذاته، على ملعب الدفاع الجوي.

ويساعد الحكم شاهندا مغربي في إدارة مباراة بيراميدز أمام الداخلية كلًا من عمر فتحي وخالد السيد، فيما يكون صبحي العمراوي حكمًا رابعًا، بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من محمود بسيوني ويارا عاطف.