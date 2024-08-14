المبعوث الأمريكي إلى لبنان: بمقدور إسرائيل وحزب الله تجنب الحرب

قال المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين، الأربعاء، خلال زيارة لبيروت إنه يعتقد أن الحرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله يمكن تجنبها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماعه مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، عما إذا كان بإمكان إسرائيل وحزب الله تجنب الحرب، قال هوكستين: «آمل ذلك، وأعتقد ذلك».

وأضاف: «ما زلنا نؤمن بأن الحل الدبلوماسي ممكن الوصول إليه لأن لا أحد يريد حرباً شاملة بين لبنان وإسرائيل»، لافتاً إلى أن التوتر بين الجانبين قد طال، وذلك وفقًا لما أوردته قناة «الشرق» للأخبار.

وأشار هوكستين، إلى أنه بحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني الأوضاع في المنطقة والحاجة إلى خفض التصعيد، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل من دون كلل للقيام بذلك.

وأكمل: «الرئيس بايدن طلب منّي العودة إلى لبنان قبل بدء المفاوضات بشأن غزة هذا الأسبوع، وتوافقت مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على أنه لا وقت لأي عذر من أي جانب».

وأكد المبعوث الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق لوقف النار في قطاع غزة سيساعد على الوصول إلى حل دبلوماسي في لبنان، وسيحول دون اتساع رقعة الحرب في المنطقة.