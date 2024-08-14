5 شهداء وعدد من المعتقلين في عدوان الاحتلال المتواصل على طوباس وطمون

استُشهد خمسة شبان، اليوم الأربعاء، خلال عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة طوباس، وبلدة طمون إلى الجنوب الشرقي، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت مصادر أمنية باستشهاد خمسة شبان، واحتجاز الاحتلال جثامينهم، إذ استُشهد أربعة شبان في بلدة طمون خلال قصف نفذته طائرة مسيرة، فيما استُشهد الشاب فايز فواز دراغمة في ساعات الصباح بعد محاصرة منزله وإصابته، حيث تم الإبلاغ عن استشهاده بعد إصابته اعتقاله.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها لمدينة طوباس وبلدة طمون منذ ساعات الفجر، وسط اشتباكات ومواجهات متواصلة، وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال نفذت فجرا، عمليات اقتحام وتفتيش طالت أكثر من عشرة منازل في طمون، واعتقلت الشاب ناصر علي حمد بني عودة، للضغط على شقيقه الأسير المحرر لتسليم نفسه.

وأضاف أن قوات الاحتلال تنفذ مداهمات لمنازل في مدينة طوباس، حيث اعتقلت الشابين محمد عبد الفتاح دراغمة، وأحمد سامي أبو عامر، وما زالت عمليات المداهمة للمنازل مستمرة.

ومنذ الليلة الماضية، استُشهد 6 مواطنين في عناتا وطوباس وطمون، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 630 منذ السابع من أكتوبر 2023، من بينهم 146 طفلا و9 نساء.