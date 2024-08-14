مسلسلات الأجزاء تسيطر على خريطة الدراما التليفزيونية فى رمضان المقبل

• خالد سرحان يعلن بدء تحضير الجزء الخامس لـ «المداح».. وهشام ماجد يتعاقد على «أشغال شقة 2»

• دينا الشربينى تواصل مشوارها مع الأمومة فى «كامل العدد +2» وياسر جلال يستكمل رحلة البحث عن الكنز فى «جودر»

• السقا وطارق لطفى يخوضان مرحلة بعد التوبة فى «العتاولة 2»

يشهد موسم رمضان المقبل ،2025، مشاركة كبيرة لمسلسلات الأجزاء، حيث أعلن صناع 5 مسلسلات حتى الآن استكمال رحلتهم مع المشاهد الذى ارتبط بأحداث الأجزاء الأولى من أعمالهم، وبدء التحضير لجزء جديد محاط بتحديات كبيرة، لتحقيق نجاح أكبر مما حققته الأجزاء الأولى، يأتى فى مقدمة هذه الأعمال، مسلسل «المداح» الذى يتم التحضير للموسم الخامس له حاليا، حيث أعلن أحد أبطاله الفنان خالد سرحان، أنه بعد النجاح الكبير الذى حققه العمل، خاصة الجزء الرابع الذى عُرض موسم رمضان الماضى، جاء القرار بعمل جزء خامس، وهو ما لاقى قبولا وترحيبا من قبل فريق العمل.

ويعقد حاليا بطل المسلسل الفنان حمادة هلال جلسات عمل مكثفة مع فريق الكتابة بقيادة أمين جمال وبرفقة المخرج أحمد سمير فرج، لوضع الملامح الرئيسية للجزءالخامس الذى يواجه صعوبات كثيرة بالنسبة لهم، حيث من المتوقع أن يكون أكثر إثارة ورعبا من الجزء السابق له، وأن يتضمن العديد من المفاجآت لإبهار المشاهد بأحداث جديدة ومختلفة عما شاهده فى الأجزاء السابقة.

تدور قصة مسلسل «المداح» فى أجواء عالم الجن والعفاريت، وفى الموسم الرابع الذى حمل اسم «المداح أسطورة العودة» تم تقديم مغامرة جديدة من أسطورة المداح، حيث يجد (صابر) نفسه فى حرب ضارية تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، وصراعات جديدة مع قوى الشر، حيث يهدد عدو غامض سلامة عائلته وأصدقائه.

شارك ببطولة مسلسل «المداح - أسطورة العودة» كل من حمادة هلال، فتحى عبدالوهاب، هبة مجدى، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحى خليل.

كما شهد الجزء الرابع ظهورا خاصا لعدد من الفنانين، ومن أبرزهم: سهر الصايغ، مى سليم، دياب، حمزة العيلى. والمسلسل من تأليف: أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسرى. ومن إخراج أحمد سمير فرج.

«أشغال شقة 2» وفجر الفنان هشام ماجد مفاجأة لجمهور ومحبى مسلسله الأخير «أشغال شقة» الذى عرض الموسم الماضى، عن تعاقده على بطولة جزء ثان من العمل الذى يتم حاليا التحضير له.

وقال فى تصريحات له أن فريق الكتابة المكون من الشقيقين شيرين وخالد دياب يواصلان فى الوقت الراهن مرحلة كتابة أحداث الجزء الثانى الذى سيكون بنفس فريق الجزء الاول، وتوقع أن يحقق العمل نجاحا كبيرا الموسم المقبل، خاصة مع تصاعد الأحداث، حيث انتهت الحلقة الأخيرة للموسم الأول من «أشغال شقة» بتفجير الزوجة «ياسمين» مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أعلنت أنها حامل فى توءم للمرة الثانية، وهو ما يعنى لجوء الأسرة مرة أخرى للتعاون مع مساعدات بالمنزل، بعد معاناتهم السابقة من «الشغالات» بالموسم الأول.

يذكر أن مسلسل «أشغال شقة» والذى يعد أول تجربة إخراجية بالتليفزيون للمؤلف خالد دياب، شارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، فى مقدمتهم هشام ماجد وأسماء جلال، شيرين، سلوى محمد على، مصطفى غريب، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الوهاب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم إنتصار، إيمان السيد، إنعام سالوسة، ورحمة أحمد فرج. وتدور الاحداث حول الطبيب الشرعى حمدى عبد الرحيم ، وزوجته ياسمين التى تعمل مذيعة، واللذان رزقا بتوءم، ويقرران اﻻستعانة بمديرة منزل، ولكنهما يعانيان بشدة فى رحلة البحث عن مديرة منزل.

«كامل العدد مستمر» من جانبها أعلنت الفنانة دينا الشربينى استمرار رحلتها ومشوارها مع الأمومة فى موسم جديد من مسلسل «كامل العدد» بعد نجاح الموسمين السابقين، وصرحت دينا أنه بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الثانى للمسلسل، وجد فريق العمل أن هناك موضوعات كثيرة خاصة بالأولاد والأسرة والعائلة عموما، قابلة لتحويلها لعمل درامى، وأن المشاكل الاجتماعية والأسرية لا تنتهى، وبها كثير من القصص والحكايات، وهو ما أدى للاستقرار على تقديم جزء جديد من العمل للعرض بموسم رمضان المقبل.

يذكر أن الجزء الثانى من المسلسل الذى حمل اسم «كامل العدد +1»، شارك فيه عدد كبير من النجوم، من بينهم دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوى.

«جودر ورحلة البحث عن الكنز» ومن مسلسلات الأجزاء المقرر عرضها الموسم المقبل، هو مسلسل «جودر- ألف ليلة وليلة» بطولة الفنان ياسر جلال الذى أوشك على الانتهاء من تصوير أحداث الجزء الثانى منه، وهو العمل الذى حقق نجاحا مبهرا الموسم الماضى، وذلك بعد أن تفوق فريق العمل بقيادة المخرج إسلام خيرى على نفسه، بتقديم مشاهد مليئة بالإبهار البصرى من حيث الديكورات والملابس ومشاهد الجرافيك المتقنة، وحدوتة قوية نجحت فى جذب انتباه الجمهور للعمل، منذ الحلقة الأولى.

وكان ملفتا أن مخرج المسلسل لم يوقف تصوير العمل إلا فى المناسبات والأعياد، ومؤخرا لحصول الأبطال والصناع على إجازة صيفية، ولا يتبقى له سوى مشاهد قليلة وينتهى من تصوير العمل بالكامل.

مسلسل «جودر» بطولة نخبة كبيرة من الفنانين فى مقدمتهم ياسر جلال، ومعه كل من نور، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجى، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادى مهنا، محمود البزاوى، محمد التاجى، سامى مغاورى، عايدة رياض، أحمد فتحى، مجدى بدر، محمد على رزق، أحمد كشك، وأحمد ماجد، وغيرهم، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى.

«العتاولة بعد التوبة» ورغم انتهاء مسلسل «العتاولة» نهاية سعيدة بإعلان خضر ونصار«العتاولة» توبتهم عن السرقة والسطو، وبدء مرحلة جديدة من حياتهم، من خلال افتتاح مطعم أسماك يعيشون بالحلال من خلاله، لكن النجاح الذى حققه العمل، دفع صناعه بالإعلان عن عمل موسم ثان منه، خاصة أن هناك خطوطا مفتوحة، تعمد مؤلف العمل هشام هلال ألا يضع لها كلمة النهاية، وبالفعل لاقى إعلان عمل جزء ثان من المسلسل ترحيبا من الجهة الإنتاجية، ويكتب حاليا السيناريست هشام هلال أحداث الجزء الثانى، وأعلن عدد من الفنانين من أبطال الجزء الأول استمرارهم فى المسلسل بموسمه الجديد منهم الفنانة ميمى جمال والفنانة نهى عابدين، وزينة إلى جانب الأبطال الرئيسيين أحمد السقا، طارق لطفى، وباسم سمرة. فيما انتهى دور عدد من الأبطال منهم مى كساب، وفريدة سيف النصر. أحداث الجزء الاول من مسلسل العتاولة دارت فى مدينة الإسكندرية، فى إطار من التشويق والإثارة، حول الشقيقين (خضر) و(نصار)، واللذان يعملان فى مجال النصب والجريمة، مما يضعهما فى العديد من العقبات والمخاطر.

شارك فى بطولة مسلسل العتاولة عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السقا، وطارق لطفى، وزينة، ومى كساب، وسامى مغاورى، وهدى الإتربى، وحنان يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.