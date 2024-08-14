9 شهداء في قصف الاحتلال لمدينتي خان يونس ورفح

استُشهد 9 فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي خان يونس ورفح، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «وفا».

ففي مدينة خان يونس، استُشهد 5 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال إثر قصف الاحتلال لمواطنين في منطقة بطن السمين، كما أطلق طيران الاحتلال المروحي نيران رشاشته الثقيلة تجاه المناطق الجنوبية الشرقية من المدينة.

وفي مدينة رفح، استُشهد اثنان من طواقم الدفاع المدني برصاص الاحتلال، ما يرفع حصيلة شهداء الدفاع المدني منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة إلى 82 شهيدا.

كما استُشهد مواطنان جراء قصف منطقة عريبة شمال رفح، ومنطقة بدر في حي تل السلطان غرب المدينة.

كما شن طيران الاحتلال غارة على بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39965 مواطنا وإصابة 92294 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.