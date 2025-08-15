أجهزة الاستخبارات البولندية تحبط هجوما على خط إمداد مياه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الحكومة البولندية، اليوم الخميس، إن أجهزة الاستخبارات أحبطت هجوما تخريبيا مخططا ضد خط إمداد المياه في إحدى المدن الكبرى.

وقال نائب رئيس الوزراء البولندي كريستوف جافكوفسكي لموقع "أونيت" الإلكتروني إن العمل التخريبي كان من شأنه أن يؤدي "إلى حرمان إحدى المدن الكبرى من المياه".

ووقع الحادث أمس الأربعاء، ولم يفصح جافكوفسكي عن اسم المدينة الكبرى المعنية.

وأضاف: "في اللحظة الأخيرة، تمكنا من إبلاغ أجهزة استخباراتنا، فقاموا بإيقاف كل شيء بمجرد بدء محاولة التخريب".

وتعد بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، واحدة من أهم الحلفاء السياسيين والعسكريين لأوكرانيا، التي تتعرض لهجوم من جانب روسيا.

كما تضطلع بولندا أيضا بدور مهم كمركز لوجستي لتقديم المساعدات العسكرية الغربية إلى كييف.

وتتهم الحكومة في وارسو أجهزة الاستخبارات في روسيا وحليفها بيلاروس بالتخطيط لحرائق متعمدة وأعمال تخريب أخرى داخل البلاد.