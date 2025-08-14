 إزالة 12 مزرعة سمكية مخالفة بجنوب بورسعيد - بوابة الشروق
الخميس 14 أغسطس 2025 8:36 م القاهرة
إزالة 12 مزرعة سمكية مخالفة بجنوب بورسعيد

محسن عشري
نشر في: الخميس 14 أغسطس 2025 - 8:19 م | آخر تحديث: الخميس 14 أغسطس 2025 - 8:19 م

واصلت الأجهزة التنفيذية ببورسعيد حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد.

أسفرت الحملة، التي قادها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف، رئيس الحي، وبمشاركة إدارة صرف بورسعيد وقوات الأمن، عن إزالة 8 مزارع سمكية مخالفة على مصرف بحر البقر بمساحة 4 فدادين، وإزالة 4 مزارع سمكية أخرى في منطقة شمال سهل الحسينية على مساحة 43 فدانًا و13 قيراطًا بنطاق حي جنوب بورسعيد.

وأكدت الجهات المعنية استمرار جهودها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة لحماية الرقعة الزراعية والتصدي للممارسات غير القانونية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء بجميع المحافظات، بالتنسيق الكامل مع لجنة استرداد أراضي الدولة والمحافظات ومديريات الأمن والجهات المختصة، لضمان تنفيذ عمليات الإزالة بكفاءة وتحقيق المستهدفات.


