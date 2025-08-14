 الإحصاء السعودية: معدل التضخم يستقر عند 2.1 % خلال شهر يوليو الماضي - بوابة الشروق
الخميس 14 أغسطس 2025 10:40 ص القاهرة
الإحصاء السعودية: معدل التضخم يستقر عند 2.1 % خلال شهر يوليو الماضي

الرياض - د ب أ
نشر في: الخميس 14 أغسطس 2025 - 10:34 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أغسطس 2025 - 10:34 ص

كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، عن أن معدل التضخم السنوي في المملكة سجل استقرارًا نسبيًا بلغ 1ر2 % خلال شهر يوليو الماضي ، مقارنة بنظيره من العام الماضي.

ووفق بيان صادر عن الهيئة اليوم "استقر مؤشر أسعار المستهلك في الشهر الماضي ، مقارنةً بشهر يونيو الماضي ، وذلك على أساس شهري، حيث لم تسجل أسعار معظم الأقسام أي تغيير نسبي يُذكر.

و استقر مؤشر أسعار الجملة عند 1ر2 % خلال الشهر الماضي ، مقارنةً بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 1ر0 % في الشهر الماضي ، مقارنةً بالشهر الذي قبله.

