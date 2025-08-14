اليونيفيل: ساعدنا الجيش اللبناني على الانتشار في أكثر من 120 موقعا

- أباغنار: يجب انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من المناطق التي تتواجد فيها حاليا

أعلنت قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل)، الخميس، أنها ساعدت الجيش اللبناني على الانتشار في أكثر من 120 موقعا دائما في جنوب البلاد.

وقال رئيس بعثة اليونفيل اللواء ديوداتو أباغنار، في بيان، إن "دعم القوات المسلحة اللبنانية في انتشارها الكامل جنوب لبنان أمر أساسي لبسط سلطة الدولة في المنطقة، وهذا يتطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من المناطق التي تتواجد فيها حاليا".

وأضاف أبانيارا: "بفضل دعم اليونيفيل، انتشر الجيش اللبناني في أكثر من 120 موقعا دائما في الجنوب".

ولفت إلى أنّ "تعزيز قدراتهم من خلال الأنشطة المشتركة والتمارين التدريبية أمر حيوي، ليس فقط لنا بل أيضا للمجتمع الدولي، للحفاظ على الاستقرار".

والاثنين الماضي، نقلت "جيروزاليم بوست" عن مصدر دبلوماسي مطلع (لم تسمه)، أن إسرائيل والولايات المتحدة أبلغتا أعضاء بمجلس الأمن الدولي بمعارضتهما للتجديد التلقائي لولاية بعثة اليونيفيل، وطالبتا بإعادة تقييم ضرورة استمرار وجود تلك القوة في جنوب لبنان.

يأتي ذلك قبل مناقشة مجدولة نهاية أغسطس الجاري، بمجلس الأمن بخصوص تمديد ولاية اليونيفيل.

وتؤدي "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" (يونيفيل)، البالغ عدد أفرادها 11 ألفا، دورا مهما في المساعدة على تجنب التصعيد بين لبنان وإسرائيل من خلال آلية اتصال، وتقوم بدوريات جنوب لبنان لمراقبة ما يحدث على الأرض بشكل محايد، والإبلاغ عن أي انتهاكات عسكرية، فضلا عن دعم الجيش اللبناني.