وكيل صحة شمال سيناء يتفقد وحدات الرعاية بمركز الحسنة ووحدة البرث ومستشفى الشيخ زويد

واصل الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، جولاته الميدانية المكثفة اليوم، حيث تفقد عدداً من الوحدات الصحية بمركز ومدينة الحسنة، واختتم جولاته بزيارة مستشفى الشيخ زويد المركزي، في إطار متابعة انتظام العمل ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

بدأ وكيل الوزارة جولته بمستشفى بغداد القروي، حيث اطلع على سير العمل وتواجد القوى البشرية وعدد الحالات المرضية المترددة، كما تفقد غرف الاستقبال والكشف وغرفة التطعيمات ودفاتر التطعيمات ونسبة التغطية باللقاحات الروتينية، إلى جانب غرفة المشورة وتجهيزها، والصيدلية ومخازن الأدوية لضمان كفايتها.

وشملت الجولة زيارة وحدة الحسنة الصحية وإدارة الحسنة الصحية، حيث عقد الدكتور عمرو عادل اجتماعاً مع مدير الإدارة وفريق العمل، موجهًا بتشكيل مجلس الإدارة وتنفيذ اللائحة 75، وشدد على أهمية النظافة داخل الوحدات.

وتابع وكيل الوزارة جولته بزيارة وحدات القسيمة والمنبطح ووادي العمرو الصحية، ثم وحدة البرث التابعة للإدارة الصحية برفح، حيث تفقد غرف الاستقبال والكشف والأسنان والمعمل والأشعة والصيدلية، للاطمئنان على توافر الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، كما استمع إلى شكاوى الموظفين والمرضى وبحث المعوقات التي قد تؤثر على سير العمل، موجهًا بسرعة حلها.

وفي ختام الجولة، زار الدكتور عمرو عادل مستشفى الشيخ زويد المركزي، يرافقه خلال الزيارة الدكتورة مريم الشعراوي عضو إدارة الحوكمة، والدكتورة روفيدا فتحي مدير متابعة المديريات، والدكتور أحمد صلاح من إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية. واطلع على سجلات الحضور للتأكد من تواجد الفريق الطبي، كما تفقد أقسام الاستقبال والعناية المركزة والحضانة والقسم الداخلي والصيدلية لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية.