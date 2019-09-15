التحالف العربي: التحقيقات جارية لمعرفة المتورطين بالهجوم الإرهابي على أرامكو

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي - تحالف دعم الشرعية في اليمن- اليوم السبت، أن التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي على معملين لتكرير النفط تابعين لشركة أرامكو لمعرفة الأطراف المتورطة في الهجوم الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قوله: "بالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، وبناءً على التحقيقات الأولية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والمبنية على الدلائل والمؤشرات العملياتية والأدلة المادية بموقعي الهجوم الإرهابي، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية".

وأكد العقيد المالكي "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي".

وذكر التلفزيون السعودي نقلًا عن مراسله، أن صادرات المملكة النفطية مستمرة، وذلك بعد هجوم بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بالمنطقة الشرقية، في وقت مبكر من اليوم.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية، تبنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف، بوقت سابق من اليوم، منشأتين لتكرير النفط تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، "نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة بـ 10 طائرات مسيرة، استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، بوقت لاحق، السيطرة على حريقين في المنشأتين النفطيتين.