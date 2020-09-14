 متحدث الوزراء يعلق على قرار محافظ دمياط فتح جميع قاعات الأفراح والمناسبات - بوابة الشروق
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متحدث الوزراء يعلق على قرار محافظ دمياط فتح جميع قاعات الأفراح والمناسبات

المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
هديل هلال
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 11:11 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 11:11 م

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، فتح جميع قاعات الأفراح والمناسبات الواقعة بنطاق المحافظة وذلك اعتبارًا من أمس الأحد، قائلًا إن القرار يصدر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن قرار تعليق الأفراح والجنازات صادر من رئيس الوزراء، ويتم تعديله من رئيس الوزراء، مؤكدًا أن القرار لازال ساريًا حتى يوم 21 سبتمبر.

وأكد أن إعادة الفتح الجزئي للقاعات المكشوفة لن يتم إلا بحلول يوم 21 سبتمبر الجاري، نافيًا معرفة ما إذا تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، مع محافظة دمياط، بشأن القرار الذي اتخذته.

وأصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارًا بفتح جميع قاعات الأفراح والمناسبات الواقعة بنطاق المحافظة وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد بنسبة إشغال ٥٠٪ مع مراعاة التزام المواطنين بالمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي.

كما أكدت المحافظ أيضاً على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت مخالفته لتلك التعليمات.

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