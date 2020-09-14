عقد طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام، لمناقشة استعدادت المحافظة للاحتفال بالعيد القومي في مطلع الشهر المقبل.



بدأ الاجتماع باستعراض كل جهة للفعاليات التي ستقوم بها، حيث عرضت الشباب والرياضة استعدادها لتقديم مجموعة من العروض الرياضية والشبابية التي ستقدمها خلال فترة الاحتفال على مدار أكثر من يوم، ثم عرضت مديرية التربية والتعليم جاهزيتها لتقديم عدد من العروض الفنية والترفيهية من خلال الفرق الطلابية المتميزة بالمدارس المختلفة.



ومن جانبها عرضت مديرية الثقافة تقديم احتفاليه فنية ليلية من خلال الفرق الفنية بقصور الثقافة، كما استعرضت الجهات الأخرى مشاركتها في الاحتفال بفقرات مختلفة.



وأشار المحافظ إلى أن الاحتفال بالعيد القومي سيكون هذا العام على مدار أكثر من يوم وفي مختلف المراكز والمدن، وسيتم تكريم عددا من رموز المحافظة في مختلف المجالات.



يذكر أن محافظة الغربية تحتفل كل عام في يوم 7 أكتوبر بذكرى انتصار شعب الغربية على الحملة الفرنسية.