برلسكوني بعد خروجه من المستشفى: أفلت من الموت مجددا

قال رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، اليوم الإثنين، إنه أفلت من الموت مجددا، وذلك بعدما غادر المستفى بعد تلقيه العلاج لمدة أسبوعين لاصابته بفيروس كورونا.

وقال برلسكوني 83 عاما خارج مستشفى سان رافايل في ميلانو" لقد تغلبت على ما أعتقد أنه ربما يكون أصعب تحدي في حياتي".

وأضاف" على أي حال، أستطيع أن أقول إنني حتى هذه المرة، أفلت من الموت" كما أعرب عن شكره للأطباء، وتضامنه مع المصابين الأخرين بالفيروس وأقاربهم".

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية " انسا" أنه من المتوقع أن يبقى برلسكوني في المنزل لحين يتعافى بصورة كاملة من الفيروس.

وكان برلسكوني قد دخل المستشفى في الرابع من سبتمبر الجاري. وكان الأطباء قد شخصوا إصابته بالتهاب رئوي مضاعف ناجم عن إصابته بفيروس كورونا، وقالوا إن إصابته خطيرة.

وقال برلسكوني" أول ثلاثة أيام كانت صعبة للغاية " مشيرا إلى أن مرض كوفيد 19 " يعد مرضا خطيرا للغاية".

وطالب برلسكوني الجميع باحترام قواعد الصحة والسلامة، وقد قام بوضع كمامة على وجهه بعدما تحدث للصحفيين.

ويأتي خروج برلسكوني من المستشفى في الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية للانتخابات المحلية والإقليمية المقررة يومي 20 و 21 سبتمبر الجاري، حيث شارك في عدة فعاليات خاصة بالحزب من سريره بالمستشفى.