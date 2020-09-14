صحيفة سعودية: فتح الباب أمام معتمري الداخل بأعداد محدودة

أفادت صحيفة "عكاظ أونلاين" السعودية اليوم الاثنين، بأن الخطة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أمس الأحد، حول إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، تتضمن فتح الباب أمام معتمري الداخل بأعداد محدودة كمرحلة أولى وفق إجراءات وشروط تنظيمية، منها حصول الراغب في العمرة على "تصريح أداء" من الجهة المعنية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها، لم تكشف هويته، قوله إن خطة العودة التدريجية للعمرة ستبنى على تطبيق إلكتروني يحدد فيه تاريخ الأداء وساعته، على أن يكون لدى المعتمر تقرير طبي موثق يثبت سلامته من فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

وأوضح المصدر أن وزارة الحج ستعلن خلال الأيام القادمة تفاصيل وشروط العودة التدريجية للعمرة.

يُشار إلى أنه تم إيقاف إصدار تأشيرات العمرة بنهاية فبراير الماضي، كما تم تعليق العمرة للسعوديين والمقيمين في بداية مارس 2020.