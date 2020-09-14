تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لبيلاروس.



وجاء إعلان بوتين خلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي يواجه أكبر احتجاجات على فترة حكمه المستمرة منذ 26 عامًا.



وقال بوتين خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة سوتشي جنوبي روسيا: "لقد اتفقنا على أن روسيا ستقدم إلى بيلاروس في هذه الفترة المعقدة قرضاً حكومياً بقيمة 1.5 مليار دولار".



من جانبه، تقدم لوكاشينكو، الذي يقوم بأول زيارة خارجية له منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في بيلاروس الشهر الماضي، بالشكر لبوتين على الدعم الروسي، حسبما جاء في مقطع فيديو يظهر تعليقات الرئيسين الافتتاحية.



وتحاصر الاحتجاجات لوكاشينكو يوميًا منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت منذ أكثر من شهر، حيث تزعم المعارضة السياسية، بالإضافة إلى مسئولي الاتحاد الأوروبي، أنه لم يفز بالفعل.



وأكد بوتين خلال لقائه مع لوكاشينكو أن الأزمة داخل بيلاروس يجب أن تحل دون ضغوط من الخارج. وأشار أيضا إلى أن القوات الروسية في بيلاروس ستبدأ قريبا في إجراء تدريبات عسكرية مخطط لها.



وفي وقت سابق من هذا العام، اتهم لوكاشينكو روسيا بالسعي للسيطرة على بيلاروس من خلال ممارسة ضغوط اقتصادية خانقة على الدولة المتعثرة، التي يقودها لوكاشينكو منذ أكثر من ربع قرن.