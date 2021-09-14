محافظ الفيوم يكرم أبطال الرياضة الفائزين بالمراكز الأولى جمهوريا

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الطلائع وأبطال الفرق الجماعية والألعاب الفردية الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات الثقافية والبطولات الرياضية على مستوى الجمهورية، خلال الاحتفالية التي أُقيمت مساء اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ أحمد صبري البكباشي رئيس منطقة الفيوم لكرة القدم.

سلّم المحافظ شهادات التقدير لأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخب الفيوم الحاصل على كأس أفرع المنتخبات لكرة القدم، كما قام بتسليم الشهادات لذوي الهمم المشاركين في مسابقة الحلم المصري، وأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وأبطال الفيوم الفائزين بالمركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية في برنامج "تالنت بالعربي" والدوري الثقافي.

وأعرب عن تهنئته القلبية للجميع، متمنياً دوام التفوق لأبناء الفيوم في مختلف الأنشطة الرياضية والفعاليات الثقافية، مثمناً اهتمام الدولة ممثلة في القيادة السياسية بدعم الرياضة وتنمية النشء والشباب، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري.

وأشاد بدعم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، للمبادرات الشبابية التي تنطلق على أرض محافظة الفيوم، مؤكداً أهمية الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة التى تقدمها مراكز الشباب كونها تُسهم فى بناء أجسام وعقول الشباب واستغلال طاقاتهم بشكل إيجابى يعود بالخير على المجتمع، لافتاً إلى ضرورة رعاية النشء الصغير واكتشاف المهارات الإبداعية لديهم لتنميتها والاستفادة بها فى المجالات المختلفة.

وأضاف أن المحافظة لا تألوا جهداً فى تقديم كافة سبل الدعم للارتقاء بقطاع الرياضة فى مختلف اللعبات الفردية والجماعية، وتوفير البيئة المناسبة للشباب لممارسة الأنشطة، موجهاً مدير مديرية الشباب والرياضة بضرورة تكثيف الأنشطة الرياضية بالمحافظة، حتى يستطيع أبناء الفيوم اكتساح جميع البطولات، وكما طالب المحافظ، جميع الشباب والرياضيين بالاستمرار في ممارسة الرياضة لدورها في بناء العقل والجسم، مؤكداً أن التفوق في المجال الرياضي لا يغني عن التفوق الدراسي.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك الحصول على اللقاح من خلال مراكز التطعيم التي تقارب الخمسين مركزاً بمختلف أنحاء المحافظة، مشيراً إلى تجهيز 6 مراكز مجمعة للتسجيل والتطعيم بمراكز الشباب، للتيسير على المواطنين وحمايتهم من ارتفاع الإصابات بالموجة الرابعة للفيروس.

ومن ناحيته، أشار نائب محافظ الفيوم، إلى حرص المحافظة على متابعة مشوار منتخب الفيوم لكرة القدم خلال بطولة أفرع المنتخبات لكرة القدم، وتذليل العقبات التى واجهت الفريق بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مؤكداً الاستمرار في توفير سبل الدعم اللازم للمنتخب حتى يكون منافساً قوياً في جميع البطولات.

ولفت إلى التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالأنشطة الرياضية على أرض المحافظة، ورعاية ذوي الهمم من أبناء الفيوم، مثل تنظيم الأوليمبياد الخاص لذوي الهمم، لاكتشاف مواهبهم وتلبية احتياجاتهم، والذي أثمر عن تنظيم قافلة طبية لذوي الاحتياجات بمنطقة منشاة عبد الله، مشيراً إلى أعمال التطوير والتشغيل الجزئي لاستاد الفيوم الرياضي بالتعاون مع شركة استادات، وتطوير مراكز الشباب بمختلف مراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالفيوم.

وسلم المحافظ، خلال الاحتفالية، شهادات التقدير لأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخب الفيوم الحاصل على كأس أفرع المنتخبات لكرة القدم، وكرم 20 من المشاركين بمهرجان تالنت بالعربي للطلائع الموهوبين في المجالات المختلفة، لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة الفنية، والمركز الثالث في مسابقة الدوري الثقافي، كما قام المحافظ بتسليم الشهادات لذوي الهمم المشاركين في مسابقة الحلم المصري، الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في الغناء الفردي، وشعر الإلقاء، والفنون الشعبية، والمركز الثاني في مجال المسرح، وتكريم المشاركين في بطولة ألعاب القوى الحاصلين على الميداليات الذهبية في دفع الجلة فوق 20 سنة، والوثب، وقذف القرص، ورمي الرمح تحت 20 سنة، والجري 1500 متر، والميدالية الفضية في الجري 100 متر تحت 20 سنة، والجري 200 متر تحت 20 سنة، و400 متر تحت 16 سنة، والميدالية البرونزية في الوثب تحت 20 سنة.

وقام المحافظ بتكريم أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، رؤى أحمد صلاح لحصولها على المركز الأول في بطولة الجمهورية للتايكوندو مواليد 2010، وريتاج أحمد سعيد الفائزة بالمركز الثاني مواليد 2011، ومحمود جمال محمد الفائز بالمركز الأول في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال تحت 20 سنة، والثالث في بطولة الجمهورية الدرجة الأولى، وكذا تكريم لؤى محمد محمود الحاصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية للملاكمة واعدين، مواليد 2003، وحسني مصطفى حسني الحاصل على المركز الثاني مواليد 2004، وأحمد محمد محمود الفائز بالمركز الثالث مواليد 2003، وزياد رمضان جابر الحاصل على المركز الثاني مواليد 2006.