أحمد عز يعود بمسرحية «علاء الدين» الخميس المقبل

أعلن مسرح "كايرو شو"، المنتج لمسرحية "علاء الدين" للفنان أحمد عز، عودة العروض الجماهيرية بدءً من الخميس المقبل على مسرح "كايرو شو" بالسادس من أكتوبر "موفنبيك".

وأشار مجدي الهواري، مخرج العرض والشريك المؤسس لكايرو شو، إلى أن عودة العروض جاء استجابة لرغبة الجماهير بعد النجاح الذي حققته المسرحية منذ انطلاقها العام الماضي، خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ثم الإقبال الجماهيري خلال فترة عرضها فى مصر الشهور الماضية.

المسرحية الاستعراضية الكوميدية "علاء الدين" يشارك أحمد عز في بطولتها محمد ثروت وتارا عماد وسامي مغاوري وهشام إسماعيل وكريم عفيفي ومحمد جمعة ومن إخراج مجدي الهواري.