 بوتين يعتزم الدخول في عزل ذاتي بعد رصد إصابات بكورونا بين مقربين منه - بوابة الشروق
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بوتين يعتزم الدخول في عزل ذاتي بعد رصد إصابات بكورونا بين مقربين منه

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 11:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 11:48 ص

أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم الدخول في عزل ذاتي، بعد رصد إصابات بكورونا بين مقربين منه.

ونقل الكرملين، عن بوتين القول في محادثة مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، إنه سيتعين عليه الدخول في عزل ذاتي لبعض الوقت بسبب رصد حالات إصابة بكورونا في الدائرة المقربة منه.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الكرملين أن بوتين سيشارك، في ضوء ذلك، في فعاليات اجتماعات منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، المقررة هذا الأسبوع في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، عبر تقنية مؤتمرات الفيديو.

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