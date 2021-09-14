محافظ أسوان: انطلاق الموجة الـ18 لحملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، انطلاق الموجة الــ18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأوضح عطية أن أجهزة المحافظة أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة، في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى مديرية أمن أسوان.