قالت الطالبة حبيبة حسام، المعروفة إعلاميًا باسم «فتاة فستان»، إن بيان النيابة العامة أفاد بحفظ البلاغ المقدم بسبب عدم وجود أدلة كافية على حدوث الواقعة، لافتة إلى أنها كانت تتنقل يوميًا ما بين النيابة العامة ومباحث طنطا؛ بسبب المكالمات والمحادثات التي تدين المراقبتين والشاهدة في القضية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، أنها لم تطلب الاستعانة بشاهدة في التحقيقات، موضحة أن النيابة العامة هي من قررت الاستشهاد بالطالبة التي ظهرت معها في كاميرات المراقبة.

وأشارت إلى أن الشاهدة نفت الواقعة بالرغم من أنها كانت مقرة بها قبل التحقيقات، متابعة: «هناك أمور أخرى حدثت في النيابة تدل على وقوع الواقعة، أحترم القضاء تمامًا وردي على الموضوع سيكون بصورة قانونية».

ولفتت إلى أنها لن تلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي للرد، مؤكدة أنها تمتلك حق التظلم على البلاغ، إضافة إلى أنها اجتمعت مع أكثر من محامٍ ووضعت المسار الخاص بالقرار التالي لها.

ونوهت إلى أنها تلقت تهديدات بشأن نتيجتها بالرغم من أنها لم تطالب بحقها في النتيجة، مضيفة: «لما طلعت في اللايف لم أكن أرغب في تعديل نتيجتي وكنت أعلم بالرسوب في مادتين قبل الكونترول».

وعن تقدم المراقبات ببلاغ إلى المجلس القومي للمرأة، عقبت: «لو حد لديه دليل مادي يتقدموا به وأقبله، وأنا لدي أمور مقدمة بالنيابة ومكالمات مسجلة لهم ووسائط من عندهم تأتي لي، لو ظالمة حد لن أستمر في الظلم لمدة 4 أشهر، والأمر متروك لربنا والقضاء».

ونشرت جامعة طنطا، مساء الأحد في بيان رسمي، قرار النيابة العامة بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا بفتاة الفستان، والمسجلة بالقضية رقم 7403 لسنة 2021 إداري مركز طنطا.

وأصدرت النيابة العامة قرارها بتبرئة ساحة مراقبات جامعة طنطا من تهم التنمر والتمييز الديني والتحرش بالطالبة حبيبة طارق، خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/2021.