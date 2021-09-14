محافظ الشرقية: إزالة 115 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إزالة 115 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف؛ وذلك بمراكز الحسينية، بلبيس، وصان الحجر.

أوضح محافظ الشرقية، في بيان، صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 84 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 518 فدانًا، و14 قيراطًا، وإزالة 31 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمساحة 7383 مترا بمراكز بلبيس والحسينية، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأشكالها، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجان لمتابعة ورصد أي تعديات جديدة وإزالتها فى المهد حفاظا على أراضي الدولة للاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشاريع سواء كانت زراعية أو خدمية أو تنموية، مناشدا المواطنين بعدم استغلال أراضي الدولة والبناء عليها أو زراعتها دون وجه حق.

وقد أعلن غراب، أمس انطلاق الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة؛ وذلك لاسترداد حق الدولة والشعب وتطبيق القانون على الجميع.