تحسن لتحالف ميركل المسيحي في استطلاعات الرأي واستقرار لمنافسه الاشتراكي الديمقراطي

قبل نحو أسبوعين على الانتخابات العامة، تحسنت نتيجة التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في استطلاع الرأي الأسبوعي الذي يجريه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من محطة "آر تي إل" التلفزيونية.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن التحالف المسيحي تحسنت شعبيته بمقدار نقطتين مئويتين عن الأسبوع الماضي، ليحصل هذا الأسبوع على نسبة 21%.

وفي المقابل، لم تتغير نتيجة الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذا الأسبوع، ليستقر في المركز الأول عند نسبة 25%.

ولم تتغير شعبية باقي الأحزاب باستثناء الحزب الديمقراطي الحر، الذي فقد نقطة مئوية هذا الأسبوع ليحصل على 11%، ليكون بذلك على قدم المساواة مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وحصل حزب الخضر على نسبة 17%، بينما حصل "اليسار" على 6%. وحصلت أحزاب أخرى صغيرة على نسبة 9% مجتمعة.

ووفقا للاستطلاع، فإن نحو ربع الألمان لم يحسموا موقفهم بعد تجاه الحزب الذي سينتخبونه أو ما إذا كانوا سيشاركون في الانتخابات من الأساس.

وارتفعت شعبية مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على المستشارية، أرمين لاشيت، بمقدار نقطتين مئويتين إلى 11%، بينما استقرت شعبية منافسته من حزب الخضر، أنالينا بيربوك، عند 15%، وكذلك شعبية مرشح الاشتراكيين أولاف شولتس، الذي احتل المرتبة الأولى بنسبة 30%.

وفي استطلاعات رأي أخرى نُشرت هذا الأسبوع، تراوحت شبيعة التحالف المسيحي بين 30 و25%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بين 25 و27%، والخضر بين 15 و17%.