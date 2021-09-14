قررت الشركة المنتجة لمسلسل "الحرير المخملي"، عرضه يوم الأحد المقبل، على إحدى المنصات الإلكترونية.

والمسلسل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة أميمة عز الدين، وهو مكون من 60 حلقة، ويناقش العلاقات الأسرية في مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا بالألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

و"الحرير المخملي" بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.