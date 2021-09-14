الرقابة المالية تعلن تلقي عرض للاستحواذ على 90% من سوديك

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز إنترناشونال هولدينجز آر إس سي ليميتد، وشركة جاما فورج ليميتد، لشراء حتى نسبة 90% من أسهم رأسمال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المدرجة في البورصة.



وذكرت الهيئة في بيان، نشره موقع البورصة، أن العرض بسعر نقدي يبلغ 20 جنيها للسهم، وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.



وذكرت الهيئة أنها تعمل حاليا على دراسة العرض.



وكانت سوديك أعلنت في وقت سابق هذا العام أنها تلقت عرضا مبدئيا غير ملزم من شركة الدار الإماراتية لاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر للشركة، وأن سعر الشراء التقديرى بين 18 و 19 جنيها مصريا للسهم الواحد.