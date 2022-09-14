أعلنت العديد من شركات السياحة المصرية، أسعار عمرة المولد النبوي 2022، حتى يتمكن المواطنين من معرفة التكاليف المحددة لأداء العمرة، والتي من المقرر أن تنطلق بداية من الأسبوع الأول في شهر أكتوبر.

وتختلف أسعار العمرة وفقًا لعدد التأشيرات التي تحصل عليها شركات السياحة، الأمر الذي أوضحه عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، تزامنًا مع بدء شركات السياحة في توثيق عقود العمرة الخاصة بكل شركة مع الوكالات السعودية بداية من 21 أغسطس على أن تستمر لمدة شهر.

أسعار عمرة المولد النبوي 2022

وتستعد شركات السياحة المصرية، لموسم عمرة المولد النبوي الشريف خلال الفترة الراهنة، حيث أعلن عدد كبير منها عن برامج العمرة وأسعارها المختلفة حتى يتعرف عليها جميع المواطنين الذين يتسائلون عن الأسعار.

ومن جانبه، أشار حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية التى أعلنتها الشركات «10 و15 يومًا»، تتراوح بين 25 و30 ألف جنيه.

عمرة المولد النبوي الشريف لعام 2022

وفى سياق متصل، كان أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، قد أكد في تصريحات صحفية، أن سعر العمرة من الممكن أن يتخطى حاجز الـ 30 ألف جنيه، فى حالة لم تتوافر العديد من التأشيرات.

وفى السطور التالية ترصد «الشروق» متوسط أسعار عمرة المولد، حسبما أعلنت أغلب شركات السياحة فى مصر والتي جاءت على النحو التالي:

مستوى أول:

- 33 ألف جنيه لمدة 10 أيام (غرفة رباعي) شاملة تذاكر الطيران.

- 35 ألف جنيه لمدة 10 أيام (غرفة ثلاثي) شاملة تذاكر الطيران.

- 38 ألف جنيه لمدة 10 أيام (غرفة ثنائي) شاملة تذاكر الطيران.

مستوى ثان:

- 25 ألف جنيه لمدة 10 أيام (غرفة رباعي) شاملة تذاكر الطيران.

- 28 ألف جنيه لمدة 10 أيام (غرفة ثلاثي) شاملة تذاكر الطيران.

- 29 ألف جنيه لمدة 10 أيام (غرفة ثنائي) شاملة تذاكر الطيران.

مستوى ثالث:

- 23.300 ألف جنيه لمدة 15 يوما (غرفة رباعي) شاملة تذاكر الطيران.

- 24.600 ألف جنيه لمدة 15 يوما (غرفة ثلاثي) شاملة تذاكر الطيران.

- 25.400 ألف جنيه لمدة 15 يوما (غرفة ثنائي) شاملة تذاكر الطيران.

الأسعار تشمل التالي:

- استخراج التأشيرة وتذاكر الطيران والانتقالات داخل الأراضي السعودية بأتوبيسات مكيفة.

- مشرف متخصص مرافق طول مدة الرحلة.

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والتي من المفترض أن تسير على النحو التالي الموضح أمامك:-

– 35 ألف جنيه لبرنامج العمرة الواحد، إذا تم تخصيص 120 ألف تأشيرة للموسم.

- 30 ألف جنيه لبرنامج العمرة الواحد، إذا تم تخصيص 300 ألف تأشيرة للموسم.

– 25 ألف جنيه لبرنامج العمرة الواحد، إذا تم تخصيص 500 ألف تأشيرة للموسم.



