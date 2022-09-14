انتهاء المرحلة الأولى لأكبر محطة كهرباء من الطاقة الشمسية بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لأكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية محطة نبق "جلوبال" بمدينة شرم الشيخ، والتي تتضمن أعمال الألواح الشمسية والخلايا، وجار التنسيق مع وزارة الكهرباء والجهات المعنية لربطها على شبكة الكهرباء.

وأوضح المحافظ، في تصريح لـ"الشروق" اليوم الأربعاء، أن محطة "جلوبال" جرى تخطيتها لإنتاج 20 ميجاوات، بواقع 10 ميجاوات في المرحلة الأولى، ومثلهم في المرحلة الثانية، وذلك بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للتنمية السياحية؛ بهدف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في إطار تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية والاستعداد لمؤتمر تغير المناخ المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري الانتهاء من المرحلة الثانية من محطة "جلوبال" قبل انطلاق مؤتمر المناخ.

وأكد أنه جار إنشاء 3 محطات أخرى لإنتاج الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية بقوة إجمالية تصل إلى 15 ميجاوات، بواقع 5 ميجاوات بكل محطة، إضافة إلى محطة "شنايدر" التي تعمل بالفعل وتنتج 5 ميجاوات، ليحصل إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ إلى 40 ميجاوات.