وزيرة الخارجية الألمانية تطالب بقرارات سريعة بشأن توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك باتخاذ قرارات سريعة في الجدل الدائر حول توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الخميس، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر عن رغبة أوكرانيا في الحصول على مثل هذه الدبابات: إنه لا يمكن البت في هذا الأمر إلا بشكل جماعي" داخل ائتلاف وعلى الصعيد الدولي".

وأضافت بيربوك :" في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها أوكرانيا، أعتبر أن هذا قرار لا ينبغي إطالة فترة النظر فيه".

وتابعت بيربوك:" من الواضح أن صادراتنا من الأسلحة تساعد على نحو ملحوظ للغاية في إنقاذ أرواح بشرية، ومن ثم فإنه ينبغي على السياسة الخارجية التي تسترشد في توجهاتها بحقوق الإنسان أن تسأل نفسها عن الكيفية التي يمكن لنا بها أن نساعد في تحرير المزيد من القرى وإنقاذ الأرواح عن طريق توريد المزيد من الشحنات".

وردت بيربوك بالإيجاب على سؤال حول ما إذا كان بمقدورها أن تفهم رغبة أوكرانيا في الحصول على دبابات ليوبارد-2 الألمانية.

ورأت بيربوك أن المساعدة الألمانية بالسلاح يجب أن تتحدد أولا بكيفية توريد المزيد من تلك المعدات "التي ساعدت بكفاءة" أي معدات الدفاع الجوي والمدفعية وراجمات الصواريخ.

وقالت إنه يجب ثانيا تعزيز أعمال الصيانة وتوريد الذخيرة، وصرحت بأنها تعتزم مناقشة قطاع صناعة السلاح حول ما إذا كان من الممكن إنشاء خطوط إنتاج ذاتية للذخيرة الناقصة على سبيل المثال ذخيرة الدبابات المضادة للطائرات جيبارد.