الأمن العام الأردني: إنقاذ شخص من تحت أنقاض العمارة المنهارة في عمّان

أعلن الأمن العام الأردني، صباح اليوم الأربعاء، إنقاذ شخص من تحت أنقاض العمارة المنهارة في منطقة اللوبيدة بالعاصمة عمّان، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «المملكة»، في خبر عاجل لها.

وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، اليوم الأربعاء، عن وجود 10 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار في اللويبدة، منهم أحياء، على حد قوله.

ونقلت قناة «المملكة» الحكومية عن الشبول قوله إن «رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجَّه بالتحقيق في حادثة انهيار المبنى»، مؤكدًا أن «طبيعة المكان وعرة والمباني متلاصقة والممرات ضيقة وأن محاولات الإنقاذ مستمرة».

ولقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح على الأقل، جراء انهيار مبنى «اللوبيدة» المؤلف من 4 طوابق، وفق ما أعلنت عنه السلطات الأمنية الأردنية مساء يوم الثلاثاء، فيما ترجح مصادر حكومية ارتفاع عدد الوفيات، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض.

من جهته، أعلن مدير الدفاع المدني الأردني حاتم جابر، أن «أكثر من 300 شخص من كوادر الدفاع المدني يشاركون في عملية البحث عن محاصرين تحت الأنقاض».

وأفاد شهود عيان في منطقة الحادثة، أنه جرى «سماع صوت أحد المحاصرين تحت أنقاض البناية، وتم تزويده بالماء والأكسجين، لكنه ما زال تحت الأنقاض ولم يتم إخراجه لغاية اللحظة».