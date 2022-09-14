كوت ديفوار تدعو إلى قمة طارئة لدول إيكواس بشأن جنود محتجزين في مالي



دعت كوت ديفوار إلى قمة طارئة لقادة التجمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا/ إيكواس/ للضغط على القيادة العسكرية لمالي المجاورة كي تفرج عن 46 من جنودها الذين تتهمهم باماكو بأنهم مرتزقة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.



وقال فيديلي ساراسورو مدير مكتب الرئيس الإيفواري الحسن واتارا عقب اجتماع لمجلس الأمن في العاصمة التجارية أبيدجان اليوم إن احتجاز الجنود لأكثر من شهرين "من المحتمل أن يقوض السلام والأمن في المنطقة".



وذكر أن واتارا دعا إلى عقد اجتماع استثنائي لقادة الدول الـ 15 أعضاء التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إيكواس).



ولم يرد متحدث باسم حكومة مالي على طلب للإدلاء بتعليق.



واتهمت مالي الجنود الإيفواريين بأنهم مرتزقة عندما وصلوا إلى العاصمة باماكو في 10 تموز/ يوليو. وذكرت كوت ديفوار أن الجنود ضمن قوة دعم لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة البالغ عددها 13 ألفا.