الصين: إلغاء مئات الرحلات الجوية مع اقتراب وصول الإعصار مويفا

اكتسب الإعصار "مويفا" اليوم /الأربعاء/ قوة كبيرة في بحر الصين الشرقي، مما أجبر السلطات الصينية على إلغاء مئات الرحلات الجوية من "شانغهاي" وهدد الميناء المزدحم المشترك بين مدينتي "نينجبو" و"تشوشان".

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن سلطات مقاطعة "تشجيانج" قد رفعت الاستجابة الطارئة للإعصار إلى أعلى مستوى، حيث من المتوقع أن يتحرك "مويفا" إلى الشمال الغربي بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 25 كيلومترا في الساعة، ويصل في النهاية إلى المناطق الساحلية جنوب "تشوشان" وذلك وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الصينية.

وأشارت القناة إلى أنه تم إلغاء الرحلات الجوية في مطاري "تشوشان" و"نينجبو"، كما سيتم تخفيض أو إلغاء أكثر من 50 في المائة من الرحلات في مطار "شنغهاي بودونج" الدولي ومطار "هونجكياو" الدولي اليوم الأربعاء مع تأثر 589 رحلة بالفعل، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

وقد أصدرت سلطات مقاطعة "تشجيانج" تحذيرا باللون الأحمر من احتمالية حدوث فيضانات مفاجئة في عدة مناطق، وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن هناك مخاطر كبيرة لفيضانات الأنهار الصغيرة والمتوسطة الحجم في شمال شرق هذه المقاطعة.

ومن المتوقع أن يصل هذا الإعصار - وهو الثاني عشر الذي يضرب الصين هذا العام - إلى اليابسة بعد ظهر اليوم الأربعاء أو ليلا بالتوقيت المحلي للبلاد بحسب خبراء الأرصاد.