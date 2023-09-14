افتتاح معرض أهلا مدارس بالإسماعيلية بمشاركة 115 عارضا

افتتح اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وأكرم الشافعى رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، معرض "أهلًا مدارس ٢٠٢٣" بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، لتوفير مستلزمات المدارس واحتياجات المواطنين من أدوات دراسية وملابس للطلبة بأسعار مخفضة.

ينظم المعرض الغرفة التجارية بالإسماعيلية ويقام بمشاركة ١١٥ عارضا يمثلون الشركات الكبرى وسيدات الأعمال، ويتضمن جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها فى الأسواق الخارجية بنسبة تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠٪ للتخفيف على الأسرة المصرية مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية.

والتقى محافظ الإسماعيلية، المشاركين بالمعرض، ووجه مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية والغرفة التجارية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والالتزام بها حرصا على تقديم أفضل المنتجات والمعروضات بنسب التخفيضات المعلنة للمواطنين طوال أيام المعرض وضمان توفير الكميات المطلوبة من المستلزمات المدرسية لتغطى احتياجات المواطنين وعدم نفاذها.

من جهته.. أكد أكرم الشافعى رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، التنسيق بين الغرفة والمحافظة ومبادرة "كلنا واحد" للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط وملابس وأحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات، مشيرا إلى متابعة أسعار المنتجات المعروضة والالتزام بها طوال أيام فترة إقامة المعرض.

