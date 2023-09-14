الخطوط الجوية اليابانية تبدأ استخدام وقود الطيران المستدام في تجربة مدتها أسبوع

بدأت الخطوط الجوية اليابانية، استخدام وقود الطيران المستدام في إحدى رحلاتها الدولية، ضمن تجربة مدتها أسبوع، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الخميس.

وبدأت التجربة اليوم الخميس، حيث يمثل وقود الطيران المستدام 11% من الوقود المستخدم على متن الرحلة رقم "جيه إل 6"، والتي انطلقت من مطار هانيدا في طوكيو إلى مدينة نيويورك.

ويشار إلى أن هدف الخطوط الجوية اليابانية هو أن يشكل وقود الطيران المستدام 1% من الوقود الذي يتم استخدامه في جميع رحلاتها بحلول عام 2025.

ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2030.

ومن جانبه، قال نيشيوكا موموكو المسؤول في الخطوط الجوية اليابانية: "بالطبع، من المهم استحداث العمليات اليومية وتحديث المعدات.. ولكن من الضروري جعل الوقود مستداما، مثل وقود الطيران المستدام، من أجل تحقيق الحياد الكربوني".