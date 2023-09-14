ربة منزل تنهي حياتها بصبغة شعر بسبب خلافات أسرية في قنا

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أقدمت ربة منزل على إنهاء حياتها، بتناول صبغة شعر، بسبب مرورها بأزمة نفسية نتيجة خلافات زوجية بقرية الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.



تلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بمصرع ربة منزل، إثر تناولها صبغة شعر بقرية الحلفاية بحري بمركز نجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع ن.ح.ا، تبلغ من العمر 23 عاما، إثر تناولها صبغة شعر بقرية الحلفاية بحري بمركز نجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.



وكشفت التحريات الأولية أن السيدة متزوجة ونشبت بينها وبينها زوجها خلافات زوجية أقدمت على إثرها على تناول صبغة شعر بقصد إنهاء حياتها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وانتداب الطب الشرعي لكشف سبب الوفاة.