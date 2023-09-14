أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الليبية، اليوم الخميس، تأجيل الاحتفال بذكرى تأسيس الشرطة الليبية تضامنا مع أسر ضحايا الفيضانات والسيول في مدينة درنة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي أصدر تعليماته التي قضت بتأجيل الاحتفال بذكرى تأسيس الشرطة الليبية إلى حين أشعار أخر، وذلك تضامنا مع أسر ضحايا الفيضانات والسيول في مدينة درنة".

وكانت منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا تعرضت يومي الأحد والإثنين الماضيين لموجات قاسية من عاصفة دانيال المتوسطية، ما سبب أضرارا بشرية ومادية بالغة في مدن درنة، والبيضاء، وشحات، والمرج، وسوسة، وتاكنس والبياضة ووردامة وتوكرة.

ونالت مدينة درنة النصيب الأكبر من التدمير، ويعود ذلك لانهيار سدي وادي درنة وتراكم المياه المنحدرة من الجبل المحاذي للمدينة من جهة الجنوب.

وتعتبر درنة ثالث أكبر مدن الشرق الليبي بعد بنغازي والبيضاء، وهي مدينة ذات طبيعتين ساحلية وجبلية، وتنقسم أحياؤها بين المنطقتين.