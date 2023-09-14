المركزي الفلبيني: لن يكون من الضروري رفع أسعار الفائدة

أكد محافظ البنك المركزي الفلبيني إيلي ريمولونا، استمرار فترة التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة وسط توقعات بقرب زوال صدمة ارتفاع معدل التضخم الناجمة عن العرض في أغسطس الماضي.

وقال ريمولونا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن البنك المركزي الفلبيني ليس في حاجة لرفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع السياسة المقبل في 21 سبتمبر الجاري، إذا لم تكن هناك صدمات أخرى في العرض تتجاوز هذا الارتفاع الذي حدث في أغسطس الماضي، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف ريمولونا، أن هذا لن يبرر التيسير، لكن لن يكون من الضروري رفع سعر الفائدة.

وأبقى البنك المركزي الفلبيني، على سعر الفائدة دون تغيير لـ3 اجتماعات متتالية، لكنه قال إنه مستعد لاستئناف سياسة التشديد إذا لزم الأمر؛ لمنع ارتفاع أسعار المستهلكين والحفاظ على ثبات توقعات التضخم.

وكان ريمولونا، يتحدث في مؤتمر صحفي حول الشمول المالي في مانيلا، حيث اجتمع كبار مسئولي البنوك لمناقشة سبل إتاحة المنتجات والخدمات المالية للجميع.

وقال ريمولونا، إن الشمول المالي يساعد على تعزيز آلية نقل السياسة النقدية للبنك المركزي؛ مما يقلل من الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.