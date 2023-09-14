السجن 15 سنة لشقيقين لإدانتهما بالإتجار في مخدر الحشيش بكرداسة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانتهما بالإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة كرداسة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3006 لسنة 2023 جنايات كرداسة، للمتهمين "صبري . ع"، 40 سنة، سمسار، وشقيقه، "محمد"، 36 سنة، سائق توكتوك، في يوم 19 مارس الماضي، بدائرة مركز شرطة كرداسة حازا واحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر "حشيش" وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وردت معلومات لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تفيد بممارسة المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة، وعقب التأكد من صحة المعلومات، استهدفت القوات المتهمين.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما قطعة لجوهر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.