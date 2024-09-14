وزير خارجية سوريا: الهجوم الإسرائيلي قد يمتد من غزة والضفة لأماكن أخرى

قال وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، إن الحضارة الغربية الحالية قتلت كل المبادئ التي طرحتها.

وخلال مقابلة مع برنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، تساءل المقداد: «عن أي مبادئ يتحدثون الآن؟! هل هي حقوق الإنسان في فلسطين، وقتل 41 ألفا خلال 10 أشهر.. عن أي حقوق يتحدثون؟».

وحذر من مساعي إسرائيل لتحقيق ما يسمى بحلم إسرائيل الكبرى، وتابع: «إسرائيل الآن، كما توقعنا، تمضي باتجاه الضفة الغربية لتأمين ما يسمى بإسرائيل الكبرى، وفي هذا المجال لن يتوقف هذا الهجوم لا في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية؛ بل سيمتد إلى أماكن أخرى لا أريد التلويح بأسمائها الآن».



وأشار إلى أن الدول العربية قادرة على رسم حاضرها ومستقبلها بأيديها دون الاعتماد على الأكاذيب الغربية.

وتابع: «بما أن الغرب لم يقف لإيقاف الحرب على غزة، فإن ما تحدث عنه نتنياهو من شرق أوسط جديد، هو شرق أوسط يختلف عما تريده الشعوب العربية؛ فبدلا من السلام والتنمية، سيكون شرق أوسط القتل والدمار وإحراق البشر والاحتلال والإبادة الجماعية التي تتبعها إسرائيل، هذا هو ما تريده الصهيونية والمتطرفون بشكل أساسي».