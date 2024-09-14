 الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام الشرطة الكيني بالكونفدرالية - بوابة الشروق
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الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام الشرطة الكيني بالكونفدرالية

الشروق
نشر في: السبت 14 سبتمبر 2024 - 2:11 م | آخر تحديث: السبت 14 سبتمبر 2024 - 2:11 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الشرطة الكيني المقرر لها في الثالثة عصر اليوم السبت باستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك:-

حراسة المرمى : محمد صبحي

‏خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر

‏خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

‏خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – زيزو

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد و أحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

 


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