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أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني للبلوز، تشكيل تشيلسي ضد بورنموث في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

وتقام مباراة تشيلسي وبورنموث اليوم السبت، وبالتحديد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب «فيتاليتي»، مباراة بورنموث ضد تشيلسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كول بالمر يقود تشكيل تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي- ويسلي فوفانا- ليفي كولويل- مارك كوكوريا.

خط الوسط: ريناتو فيجا- كول بالمر- موسيس كايسيدو.

الهجوم: نوني مادويكي- نيكولاس جاكسون- بيدرو نيتو.