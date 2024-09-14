مدير مستشفيات الزقازيق: 70% من الحالات التي استقبلناها في حادث القطارين مستقرة

قال الدكتور وليد ندا، مدير مستشفيات الزقازيق الجامعية، إن المستشفيات استقبلت 31 مصابا في حادث تصادم القطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى حالتي وفاة لطفلين.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "على مسئوليتي" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء السبت، أن معظم الإصابات مستقرة، وتتراوح بين كسور في العظام والعمود الفقري، ونزيف بسيط في البطن، مشيرا إلى وجود حالة واحدة خطيرة تخضع لعملية بتر في الوقت الحالي.

وأوضح أن الحالات المستقرة تمثل 70% من إجمالي الإصابات، وهي عبارة عن تكون كسور بسيطة، ويتم حجزها تحت الملاحظة، مرجحا خروجها خلال 12 ساعة.

وأشار إلى وجود 5 إلى 6 حالات أخرى مستقرة تتطلب الحجز سيتم خروجها قريبًا، مضيفا أن هناك 8 حالات شبه مستقرة، بين نزيف بسيط إلى متوسط في الأحشاء، وبعض كسور العظام، ويتم مراقبتها.

وأكد توافر جميع الإمكانيات الطبية اللازمة لاستقبال الحالات، بما في ذلك حضور أعضاء هيئة التدريس وفريق الطوارئ، وتواجد بنك الدم بكامل فصائل الدم، مشيرًا إلى تبرع الأهالي بالدم أيضًا.

يذكر أن قناة "إكسترا نيوز" أفادت بأن عدد المصابين في الحادث بلغ 39 مصابًا حتى الآن، منهم 30 مصابًا في مستشفى جامعة الزقازيق، و9 في مستشفى الأحرار، بالإضافة إلى حالتي الوفاة.



